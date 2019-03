Galaxy Foldin jatkoksi tulossa ainakin kaksi muuta taittuvaa älypuhelinta

kehittää ainakin kahta uutta taittuvaa älypuhelinmalliaseuraksi, uutisoi Bloomberg . Suunnittelupöydällä on alhaalta ylös taittuva malli sekä Huawein Mate X:n tavoin ulkoa päin taittuva malli.Ajatuksena on ilmeisesti yrittää löytää taittumismekanismi, jolle löytyy markkinoilta eniten kiinnostusta. Älypuhelimia edeltäneellä kaudella alhaalta ylös -taittomekanismi nousi suureen suosioon simpukkapuhelimien myötä. Jää nähtäväksi kiinnostaako tämä mekaniikka enää älypuhelinaikakaudella.Koekaniiniksi pääseminen ei ole kuitenkaan halpaa lystiä. Galaxy Foldin suositushinta kun on peräti 1980 dollaria . "Simpukkamaisesti" avautuvaan malliin on tulossa ulkopuolelle erillinen näyttö, mutta Samsung saattaa poistaa sen kokonaan, mikäli Galaxy Foldista kerätyt kokemukset puoltavat sitä.Bloombergin mukaan Samsungin tavoitteena on valmistaa tämän vuoden aikana miljoona taittuvaa älypuhelinta.