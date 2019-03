Taipuva Gorilla-lasi kehitteillä – Valmis parissa vuodessa

Taittuvien näyttöjen trendi lähti käyntiin vauhdilla tänä vuonna, kun sekä Samsung että Huawei paljastivat helmikuussa taittuvat Galaxy Foldin ja Mate X:n. Bloombergin mukaan S amsung kehittää parhaillaan paria muutakin taittuvaa älypuhelinta Näiden älypuhelimien näytöt on suojattu joustavalla muovilla. Älypuhelimien näyttöjen suojalaseja toimittavalle Corningille se on tietysti ongelma: jos taittuvista näytöistä tulee uusi kasvutrendi, uhkaa sen bisnes mennä alta. Corningilla ollaan kuitenkin hyvin hereillä, sillä yhtiö kehittää jatkuvasti lasimateriaalia, jota voitaisiin käyttää taittuvissa näytöissä.Corning on markkinoinut joustavaa lasiaan Willow-brändillä, mutta sen taivutus ominaisuudet eivät vielä riitä älypuhelimien vaatimuksiin. Corningin mukaan se pyrkii tuotekehityksessä saavuttamaan 3–5 millimetrin taivutussäteen 0,1 millimetriä paksulle lasille. Tällainen lasi soveltuisi 6–10 millimetriä paksuihin puhelimiin. Suurin ongelma on se, että miten lasin kestävyysominaisuudet saadaan säilytettyä.