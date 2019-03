Apple perusti uuden tutkimuskeskuksen – Kehittää oman modeemin iPhoneen?

on ilmoittanut perustaneensa San Diegoon uuden tutkimus- ja kehityskeskuksen, jota yhtiö aikoo kasvattaa rajusti tulevina vuosina. Toimipisteen perustamisesta uutisoitiin jo viime vuoden puolella Applen työpaikkailmoitusten perusteella.Vuoden alussa Reuters uutisoi tiedoista, joiden mukaan Apple aikoisi kehittää San Diegon keskuksessa oman iPhoneissa käytettävän modeemin . Oman modeemin avulla Apple olisi riippumaton Qualcommista, jonka kanssa sillä on vakavia erimielisyyksiä patenttilisensoinnin suhteen.Huomionarvoista on sekin, että Qualcommin päämaja sijaitsee juuri San Diegossa. Ulkopuolelta katsottuna näyttääkin vahvasti siltä, että Apple yrittää rekrytoida keskukseensa juuri Qualcommin insinöörejä. Applen mukaan San Diegon keskuksen työntekijäluku nousee vuoden loppuun mennessä 200 työntekijään ja kolmessa vuodessa keskuksen pääluku on jo 1200.