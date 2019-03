Galaxy S10:n myynti alkoi Suomessa – Näin paljon eri mallit maksavat

on aloittanut:n sekä sen sisarmallien myynnin Suomessa. Puhelimet esiteltiin helmikuussa Kaliforniassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, joten Samsung ei kaapannut MWC-messujen parrasvaloja juurikaan itselleen.Puhelimissa on uutta puhkaistut näytöt, jotka kattavat etukameraa lukuun ottamatta koko etupuolen. Lisäksi näyttöjen alle on upotettu ultraääntä hyödyntävä sormenjälkilukija, joten käyttäjän ei tarvitse enää kurotella takakameraan kirjautuakseen puhelimeen sisään. Edullisemmassa S10e-mallissa sormenjälkilukija löytyy virtapainikkeesta.Galaxy S10:stä ja Galaxy S10+:sta löytyy kolmoiskamera, joka koostuu 16 megapikselin ultralaajakulmakamerasta (123 astetta) sekä kahdesta 12 megapikselin kamerasta (laajakulma ja tele). S10-mallissa on yksi 10 megapikselin etukamera, kun S10+:ssa on siirrytty kaksoisetukameraan (10 MP ja 8 MP:n syvyyskamera). Galaxy S10e:n kamera on muutoin sama kuin Galaxy S10:ssä, mutta ultralaajakulmainen 16 megapikselin kamera puuttuu siitä.Galaxy S10, Galaxy S10+ ja Galaxy S10e -puhelinten myynti alkoi 8. maaliskuuta. Suositushinnat ovat 949 € Galaxy S10:lle 1049 € Galaxy S10+ 128 Gt:lle ja 1679 € Galaxy S10+ 1 Tt:lle