Päivän diili – Takavuosien Nexuksen hinta laski satasella

Jos hakusessa on alle 200 euroa maksava laadukas puhelin, niin ei välttämättä kannata suunnata katseita uusii halpoihin puhelimiin, sillä vanhojen-mallien joukosta saattaa löytyä todellisia helmiä. Nyt Proshopilla on tarjouksessa 32 gigatavun muistilla varustettu Google Nexus 6 , joka on peräisin vuodelta 2014.Google Nexus 6 on Proshopilla 100 euron alennuksessa eli puhelimella ei ole hintaa nyt kuin 149 euroa. Speksit ovat siinä hyvin vertailukelpoiset nykyajan saman hintaluokan uusiin malleihin. Nexus 6:ssa on Snapdragon 805 -järjestelmäpiiri, kuuden tuuman 2K-näyttö, kolme gigatavua RAMia ja 13 megpaikselin kamera.Käyttöjärjestelmä on päivitettävissä Android 7.1.1:een. Uusimpia Androideja ei puhelimelle enää siis saa – ja se kannattaa ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessä.