5G aiheuttaa pelkoja – Halutaan kieltää Suomessa

Matkapuhelinverkkoteknologia on pelottanut ihmisiä kautta sen historian, eikä peloista olla päästy vieläkään eroon. Tuoreessa kansalaisaloitteessa kerätään nimittäin nimiä 5G-tukiasemien rakentamisen estämiseksi.Maaliskuun alussa Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa julkaistussa kansalaisaloitteessa todetaan, että 5G-teknologia on uhka terveydelle ja siksi sitä hyödyntävän matkapuhelinverkon rakentaminen pitäisi kieltää. Valtio huutokauppasi taajuudet 5G-verkkoa varten viime vuonna ja kaupallisten verkkojen rakentaminen käynnistyi tänä vuonna.Aloitteessa kannetaan huolta sähkömagneettisesta säteilystä ja sen korkean energian vaikutuksista ihmiskehoon. 5G:n erityispiirre on myös tiheämpi tukiasemasijoittelu, mikä lisää altistusta 5G-säteilylle.Suomessa 5G-verkkoa on rakennettu 3,5 gigahertsin taajuusalueella, eikä rakennettujen verkkojen lähetysteho eroa paljoakaan aiemmista tekniikoista.