Nokia 9 Pureview vietiin käsistä – Ei tahdo riittää kauppoihin asti

MWC-messuilla esittelemäon osoittautunut jymymenestykseksi, sillä tänään myyntiin tulevan puhelimen saatavuus saattaa alkuvaiheessa olla heikolla tasolla.liiketoimintajohtajamukaan yhtiön tilaamat ensimmäiset erät menivät suurimmaksi osaksi ennakkotilausten täyttämiseen, minkä takia kauppojen hyllyille asti tavaraa ei tahdo riittää. Ennakkotilaajilla ei ole siis puhelimen saamisen kanssa hädän päivää, mutta kauppaan marssijoille saatetaan myydäKorpelan mukaan uusi erä Nokia 9 Pureview'tä on tulossa tämän viikon lopulla, joten ensi viikon aikana saatavuus liikkeistä alkaa kohtentua. Korpelan mukaan myymäläsaatavuuden kohdilleen saamiseen menee noin viikon verran aikaa.Nokia 9 Pureview'ssä erikoista on sen takapuolelta löytyvät viisi kameraa, joiden ottamia kuvia yhdistelemällä puhelimen luvataan ottavan laadukkaita ja kirkkaita kuvia. Lisäksi kuvien tarkennuksen muuttaminen jälkikäteen on mahdollista.