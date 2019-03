NRK: Nokia 7 Plus -kännykkämalli lähetti dataa Kiinaan - tietosuojavaltuutettu tutkii tapausta

Norjan yleisradioyhtiöon julkaissut uutisen, jossa kerrotaan suomalaisenvalmistaman-puhelimen lähettäneen luvatta tietoja Kiinassa sijaitsevalle palvelimelle.Asiaan oli kiinnittänyt huomiota norjalainen, joka oli halunnut tutkia mihin paikkoihin hänen puhelimensa lähettää tietoja verkossa. Austadin havaintojen mukaan Nokian puhelin lähetti salaamatonta dataa Kiinassa sijaitsevalle palvelimelle, joka on Kiinan valion omistaman tekeyhtiönverkossa.Austadin havaintojen mukaan puhelin lähetti tietoja joka kerta, kun puhelin kytkettiin päälle. Tällöin palvelimelle välitettiin mm. puhelimen sijainti, sarjanumero sekä SIM-kortin tunnistekoodi.HMD kertoo vastauksessaan että kyseessä on ollut yhdessä tuotantoerässä ollut ongelma, joka on sittemmin korjattu. Yhtiön mukaan tiedot eivät myöskään mahdollista käyttäjän yksilöintiä. Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto tuntuu olevan väitteestä kuitenkin eri mieltä ja toimisto onkin päättänyt aloittaa asiasta tutkimuksen.Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoo STT:lle että alustavien tietojen mukaan Nokian puhelin on lähettänyt Kiinaan henkilötietoja. Tämä luonnollisesti asettuu EU:n tietosuojadirektiivin alle, sillä kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, pitää tietojen siirrolla olla jonkinlainen oikeusperuste.Aiheesta uutisoi alunperin NRKBeta