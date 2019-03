Seuraavaa iPhonea voi käyttää vaikka laturina

Uusimmissa Android-puhelimissa on alkanut näkyä uudenlaisia latausratkisuja, jotka mahdollistavat langattoman lataamisen kahteen suuntaan: puhelinta voidaan ladata langattomasti, mutta sen lisäksi puhelinta voidaan käyttää muiden oheislaitteiden lataamiseen.Japanilaisen Macotakara-verkkosivuston tietojen mukaan tällainen kaksisuuntainen langaton lataus olisi tulossa ensi syksynä esiteltävään seuraavan sukupolven iPhoneen. Aiemmin vastaavia tietoja on kuultu analyytikko Ming-Chi Kuon raporteista. Käytännössä kaksisuuntaisesta latauksesta on hyötyä esimerkiksi AirPods-kuulokkeiden säilytyskotelon lataamisessa.Langattoman lataamisen lisäksi myös kaapelilla lataaminen muuttuu seuraavassa iPhonessa, sillä uuden puhelimen mukana aiotaan toimittaa 18 watin muuntajalla varustettu laturi. Vastaavaa laturi tulee nykyisin iPad Pron mukana, joten iPhonen lataaminen täyteen pitäisi sujua jatkossa aiempaa sukkelammin.