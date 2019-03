Mikä tekee uudesta Huawei P30 Pro -älypuhelimesta uuden ennätyskameran?

Huawei on tänään esitellyt kaksi uutta älypuhelinta, joita yhdistää mahtavat kamerat. Laitteista hiukan paremmilla spekseillä varustettu P30 Pro tarjoaa kolmoiskameran, joka pystyy uudenlaisiin temppuihin.Kamera sinällään mukailee tuttua kaavaa, jossa hyvän tavanomaisen pääkameran rinnalle on istutettu zoom-linssillä ja laajakuvalinssillä varustetut erikoiskamerat. Näin on tässäkin tapauksessa, joskin Huawei on nostanut kaikkien näiden kolmen kameran kyvykkyyden uudelle tasolle.Näin voi päätellä luotetun kameratestaajan Dx0Markin testistä , joka julkaistiin itse laitteen julkaisun yhteydessä. Tuloksena olivat uudet ennätyspisteet (112), jolla P30 Pro päihitti edeltäjänsä P20 Pron ja Mate 20 Pron kolmella pisteellä.Pisteissä eroa ei tullut kovin paljon, mutta kuvissa on nähtävissä melkoisesti eroa erityisesti zoomia käyttäessä. Mikä sitten tekee P30 Pro:sta paremman kameran?Tietysti ensiksi täytyy mainita teknisesti vahvat kamerasensorit, 40 MP SuperSpectrum, 20 MP laajakuva, sekä 8 MP 5x periskooppityylinen zoom, mutta unohtaa ei sovi zoomin kanssa auttavaa ToF-sensoria (time-of-flight), jonka avulla pystytään mittaamaan kohteen etäisyyttä.Merkittävää edistystä on tapahtunut Dx0Markin mukaan myös bokeh-efektissä, jota tarvitaan onnistuneen potrettikuvan ottamiseen. Tähän auttaa olennaisesti myös uusi ToF-sensori.Yhtiön mukaan kamera on suunniteltu alusta asti uusiksi, jopa niin pitkälti, että kennossa käytetyt alipikselit on vaihdettu RGGB-muodostelmasta (red-green-green-blue) RYYB-muotoon (red-yellow-yellow-blue), sillä keltaiset alipikselit vastaanottavat enemmän valoa.SuperSpectrum-markkinointinimellä tunnetun kameran vahvuuksiin kuuluu siis ohessa olevan viisinkertaisen optisen zoomin (ja 10x nk. lossless zoom) lisäksi merkittävästi parempi suorituskyky vaativissa olosuhteissa, kuten pimeässä.Uudet Super HDR Shot ja Super Low Light Shot -ominaisuudet tarjoavat myös Dx0Markin mukaan parempia kuvia hämärässä ja tilanteissa, joissa on esimerkiksi vaikea taustavalaistus.Tarkemmin testaajan pisteitä tarkastellessa kannattaakin kenties kiinnittää enemmän huomiota still-kuvilla annettuihin 119 pisteeseen kuin koko arvostelun 112 pisteeseen. Siinä matka seuraavaan kilpailijaan kasvaa viiteen pisteeseen ja esimerkiksi parhaaseen iPhoneen jo 9 pisteeseen.Huomioitavaa on tosin, että videokuvauksessa laite jää pisteen verran edeltäjästään, joten sen osalta edistystä ei ole tullut, päinvastoin.Voit tarkastaa koko tekstin esimerkkikuvineen täältä