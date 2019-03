Galaxy A50 tuli myyntiin Suomessa – Näin paljon se maksaa

Kuukausi sitten esitelty Galaxy A50 -älypuhelin on tullut myyntiin Suomessa. Keskihintainen tuo nopealla aikataululla kalliimmista puhelimista tuttuja ominaisuuksia massamarkkinoiden saataville.Galaxy A50:n ulkoasua hallitsee iso 6,4 tuuman Infinity U -näyttö (AMOLED), joka soveltuu pelamisen ja videoiden katselun lisäksi moniajotyöskentelyyn. Premium-ominaisuuksiin voidaan laskea mukaan myös kolmoiskamerajärjestelmä, joka koostuu 25 megapikselin pääkamerasta (f/1,7), ultralaajakulmaisesta kamerasta ja syvyysulottuvuuden tallentamiseen käytetystä kamerasta. Akku on myös varsin kookas, jopa 4000 milliampeerituntia.Puhelimesta löytyy myös näyttöön upotettu sormenjälkilukija. Galaxy A50 tulee saataville mustana, valkoisena, sinisenä ja korallina. Hintaa puhelimena on 379 euroa.