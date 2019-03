Paljastaako kuva tulevan iPhonen ruman kolmoiskameran?

Tulevien iPhone-mallien julkistukseen on vielä kuukausitolkulla matkaan, mutta se ei tietysti estä huhuja kiertämästä tai jopa ensimmäisiä laitevuotoja tapahtumasta.



Kiinasta peräisin olevasta kuvasta on nyt väitetysti bongattu tulevan iPhonen metallirungon hitsauskaavio, joka paljastaa myös kolot laitteen kameroille.

Jo aiemmin vuotaneiden CAD-tiedostojen perusteella Waqar Khan on luonut konseptivideon, jossa esitellään miltä tuleva iPhone, tai ainakin yksi niistä, saattaa näyttää. Valtava kolmen kameran järjestelmä tarjoaa varmasti melkoisen laadukkaat kuvausominaisuudet, mutta ulkonäön puolesta on toivottavaa, että Apple pystyy parempaan.



Toki tässä vaiheessa kyse on kuvienkin osalta vasta huhupuheista, jotka kannattaa ottaa melkoisen suurella varauksella. Kuitenkin kaksi erillistä vuotoa vaikuttavat enteilevän samansuuntaista lopputulosta.



Jos tällainen iPhone 11 Max saapuu kauppoihin aivan markkinoiden parhaalla kameralla, niin haittaako ulkonäkö sinua?