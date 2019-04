Uudessa Nokiassa on peräti 48 megapikselin kamera

-brändättyjä älypuhelimia kehittävä HMD Global on esitellyt uuden-mallin, josta löytyy nykyaikaiseen tyyliin sopiva puhkaistu näyttö sekä 48 megapikselin kamera.Taiwanissa lanseeratussa puhelimessa on tarkan kolmoiskamerajärjestelmän lisäksi Qualcommin Snapdragon 660 -järjestelmäpiiri, kuusi gigatavua käyttömuistia, 3500 milliampeeritunnin akku, Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä ja 6,39 tuuman LCD-näyttö (FHD+-tarkkuus).Kiinalaisiin verrokeihin verrattuna puhelin ei aio kilpailla hinnalla, vaan siinä luotetaan Nokia-brändin vetovoimaan. Esimerkiksi samalla 48 megapikselin kennolla varustettu Redmi Note 7 maksaa vain 134 euroa, kun taas Nokia X71:n hinta on peräti 345 euroa. Puhelinta myydään ainakin toistaiseksi vain Kiinassa ja Taiwanissa. Se tulee saataville näissä maissa huhtikuun 30. päivä.On kuitenkin täysin mahdollista, että teknisesti täysin samanlainen puhelin tulee länsimarkkinoille myöhemmin eri nimellä.