Android Q päivittyi – Sisältää uuden Bubbles-moniajon

-puhelimilleen toisen beta-version-käyttöjärjestelmästä. Päivitys sisältää lähinnä pinnan alle tehtyjä muutoksia, mutta lisäksi Google on ottanut huomioon markkinoille pian tulevat taittuvanäyttöiset puhelimet tarjoamalla sovelluskehittäjille rajapintoja ohjelmien käyttäytymiseen näyttösiirtymisiin.Tavallisen käyttäjän kannalta huomattavin lisäys on kuitenkin moniajon yksinkertaistamiseen tarkoitetut Bubbles-kuplat, jotka toimivat samalla tavalla kuin Facebook Messengerin chat-kuplat. Android Q:n tapauksessa kuplat on vain jaoteltu sovelluskohtaisesti, jolloin ohjelmasta ohjelmaan on helppo siirtyä näytöllä kelluvia kuplia painamalla. Käynnissä olevasta sovelluksesta ei tarvitse näin poistua.Googlen odotetaan kertovan lisää Android Q:sta ja siihen tulevista ominaisuuksista Google I/O -kehittäjätapahtumassa, joka järjestetään 7. toukokuuta.