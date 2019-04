Samsungin ensimmäiset Galaxy Fold -varaukset avautuvat huomenna Yhdysvalloissa

Samsungin Galaxy S10 -uutuuspuhelimet otettiin vastaan varsin positiivisesti, mutta helposti tähän mennessä vuoden odotetuin Galaxy-laite on taitettava älypuhelin/tabletti Galaxy Fold, joka paljastettiin helmikuussa Unpacked-tapahtumassa yhdessä S10-mallien kanssa.Parin tonnin hintainen laite ei tule missään nimessä olemaan tavallinen näky kaupunkikuvassa, ja tuotantomäärätkin sen tulevat kertomaan. Kysyntää sillä varmasti kuitenkin on, sillä kyseessä on niin erikoinen ja uudenlainen tuote.Samsung on nyt paljastanut, että huomenna Galaxy Foldia pääsee ennakkovaraamaan Yhdysvalloissa, Suomessa ennakkotilaaminen ei onnistu ennen kuin laite on Yhdysvalloissa jo myynnissä.Todennäköisesti liikkeellä täytyy olla varhain, jotta pääsee ensimmäisten joukossa käsiksi Samsungin ensimmäiseen taittuvaan puhelimeen, sillä määrät ovat niin pieniä, vaikka Samsung onkin kiihdyttänyt OLED-tuotantoa.Laite saapuu Yhdysvalloissa myyntiin ja Suomessa ennakkomyyntiin 26. päivä, Suomessa toimitukset alkavat 3. toukokuuta. Galaxy Foldin suositushinta on Suomessa 2100 euroa.Asiasta kertoi mm. Android Central