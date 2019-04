Kumpi kannattaa ostaa: Samsung Galaxy S10 vai Huawei P30

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Samsung Galaxy S10

Huawei P30 Mitat

149,9 x 70,4 x 7,8 mm

149,1 x 71,4 x 7,6 mm Paino

157 g

165 g Rakenne

Lasi, alumiini

Lasi, alumiini Käyttöjärjestelmä

Android 9.0 Pie, One UI

Android 9.0 Pie, EMUI 9.1 Näyttö

6,1", 1440 x 3040, HDR10+, AMOLED

6,1", 1080 x 2340, HDR10, OLED RAM

8 Gt

6 Gt Tallennustila

128/512 Gt

128 Gt Kamera

16+12+12MP, OIS

40+16+8MP, OIS Selfiekamera

10 MP, f/1.9, 2160p@30fps

32 MP, f/2.0, 1080p@30fps Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, edessä näytön alla

Sormenjälki, edessä näytön alla Suoritin

Exynos 9820 (8 nm)

HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Akku

3400 mAh

3650 mAh Hinta

824,90 €

665,90 €

Huawein tavoitteena on vallata älypuhelinmarkkinoiden ykkössija ensi vuoden aikana, ja siihen tarvitsee paitsi pestä myyntimäärissä Apple niin ennen kaikkea haastaa Android-valmistajien kunkku Samsung.Huawein uusin yritys päihittää korealaisjätti on P-sarjan uutuusmallit, joiden perusmallina on P30. Niinpä P30 voisi päätellä suoraan kilpailevan Galaxy S10:n kanssa, joskin hintaeroa on melkoisesti. Katsotaanpa miten laitteet eroavat teknisesti.Molemmat sisältävät kookkaan 6,1 tuuman kosketusnäytön, jotka ovat molemmat HDR-yhteensopivia OLED-paneeleita. Resoluutiossa Samsung kuitenkin päihittää Huawein, mutta muuten ollaan todennäköisesti melkoisen tasaväkisiä. Huomioitavaa on, että Samsungin näyttö on kaareva, kun P30 tarjoaa tasapintaisen näytön.Suorittimet ovat molempien valmistajien omaa tekoa ja huippuversiot, joten potkua löytyy molemmin puolin. RAM-muistia on Samsung tarjoaa kahdeksan gigatavua ja Huawei kuusi. Suorituskyvyn puute tuskin vaivaa kumpaakaan, joskin testeissä Samsung saattaa saada hieman paremmat pisteet.Kameroita molemmissa laitteissa on kolmin kappalein, jotka tarjoavat zoomia ja laajakuvaa. Megapikselimäärät ovat Samsungissa 12 (normaali) + 12 (zoom) + 16 (laajakuva) ja Huaweissa 40 (normaali) + 8 (zoom) + 16 (laajakuva), mutta megapikselit eivät tietysti kerro kaikkea kamerasta. Molempien laitteiden kamerat ovat kuitenkin aivan markkinoiden huippua.Molemmista laitteista löytyy myös näytönsisäinen sormenjälkilukija, mutta Samsungin tekniikka on siinä hieman edistyneempää.Akun osalta Huawei ottaa pienoisen niskalenkin, ja sama koskee myös pikalatausta.Laitteet ovat kaikkinensa siis melkoisen tasaväkisiä, joskin Samsungilla vaikuttaa olevan ehkä pienoinen etumatka. Sama tosin koskee hintaa, sillä Galaxy S10:stä joutuu maksamaan ainakin toista sataa euroa enemmän.