Kumpi on parempi: Samsung Galaxy S10+ vs Huawei P30 Pro

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Samsung Galaxy S10+

Huawei P30 Pro Mitat

157,6 x 74,1 x 7,8 mm

158 x 73,4 x 8,4 mm Paino

175 g

192 g Rakenne

Lasi, alumiini

Lasi, alumiini Käyttöjärjestelmä

Android 9.0 Pie, One UI

Android 9.0 Pie, EMUI 9.1 Näyttö

6,4", 1440 x 3040, HDR10+, AMOLED

6,47", 1080 x 2340, HDR10, OLED RAM

8/12 Gt

6/8 Gt Tallennustila

128/512/1024 Gt

128/256/512 Gt Kamera

16+12+12MP, OIS, 2x optinen zoom

40+16+8MP, OIS, 5x optinen zoom, TOF-syvyyskamera Selfiekamera

10 MP, f/1.9, 2160p@30fps

32 MP, f/2.0, 1080p@30fps Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, edessä näytön alla, ultraääni

Sormenjälki, edessä näytön alla, optinen Suoritin

Exynos 9820 (8 nm)

HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Akku

4100 mAh

4200 mAh Hinta

alk. 949,90 €

alk. 829,25 €

Eilen otimme vertailuun Samsungin ja Huawein tämän vuoden huippumallistojen perusversiot , ja tänään on aika ottaa selvää miten eroavat suuremmat huippupuhelimet, Samsung Galaxy S10+ ja Huawei P30 Pro.Jos Huawei meinaa ottaa Samsungilta Android-valmistajien ykköspaikan, niin sen täytyy haastaa toden teolla myös aivan parhaimmat älypuhelinmallit. Tämä tarkoittaa siis erityisesti Galaxy S10+ -mallin ja sen seuraajien kanssa kilpailemista.Tänä vuonna tuo malli on Huawei P30 Pro, joka on kerännyt kiitosta erityisesti kameran osalta, mutta miten se vertautuu markkinoiden kovimpaan kilpailijaan muidenkin ominaisuuksien osalta?Näytöt laitteissa ovat melkoisen samankaltaiset, sillä molemmilla on kokoa on samankaltaiset 6,4 tuumaa (Samsung) ja 6,47 tuumaa (Huawei), jonka lisäksi molemmissa tekniikkana on hyvää värientoistoa tarjoava OLED.Resoluutiossa Samsungilla on pistää paremmaksi, mutta molempien näytöt ovat HDR-yhteensopivia ja tarjoavat silmää miellyttävän kaarevuuden.Molemmissa Android 9.0 Pie -käyttöjärjestelmää pyörittää yhtiöiden omat huippupiirit, jotka tarjoavat taatusti potkua vaativimpiinkin oloihin, mutta Samsungin Exynos-piiri on perinteisesti ollut tehokkaampi kuin Huawein huippupiirit. Ero ei kuitenkaan ole varmasti valtava.RAM-muistia Samsungiin on saatavilla toki enemmän, mutta tämä nostaisi hintaa niin paljon että vertailun kannalta olennaisemmat mallit sisältävät molemmissa laitteissa kahdeksan gigatavua muistia.Edullisempaan Huaweihin saa enemmän tallennustilaa, mutta mikäli raha ei ole este niin Samsungiin saa jopa teratavun flash-muistin, jollaista Huaweille ei saa edes rahalla.Kameroissa Huawei on paperilla ykkönen, sillä vaikka molemmista löytyy niin zoom-linssi kuin laajakuvakamerakin normaalin lisäksi niin Huawein megapikselit ja zoomin taso on Samsungia korkeammat. Tämä ei tietysti suoraan tarkoita, että Huawei olisi yksiselitteisesti parempi kamera, mutta näin on todettu myös kameratestaajien toimesta.Molemmpien kamerat ovat kuitenkin aivan markkinoiden kärjessä, joten pettymystä ne eivät varmasti aiheuta kumpikaan.Sormenjälkilukijat ovat molemmissa sijoitettu näyttöön, joskin Samsungin tekniikka parempaa ja tarjoaa nopeampaa tunnistusta.Akku on puolestaan Huaweissa hiukan suurempi, ja pikalataus nopeampi, mutta Samsungilla on tarjota hieman parempi veden- ja pölynkestävyys, vaikka molemmista IP-luokitus löytyykin.Kilpailu onkin melkoisen tasaväkinen ja kameraa lukuunottamatta Samsungilla on ehkä hienoinen etulyöntiasema. Galaxy S10+ on kuitenkin P30 Pro:ta kalliimpi, joten ostajan täytyy miettiä ovatko pienet potentiaaliset edut suuremman hinnan arvoisia.