Android-käyttäjien toivetta kuunnellaan, Google muuttaa Play-kaupan ärsyttävää tapaa toimia

Teksti, johon todennäköisesti jokainen Android-käyttäjä on törmännyt-kaupasta sovelluksia ladatessan on ollut "Lataus odottaa"-ilmoitus. Mutta nyt tuo raivostuttava piirre, joka johtuu latausten jonoutumisesta, on jäämässä historiaan.Google on nyt raporttien mukaan testaamassa samanaikaisten latausten sallimista Play-kaupastaan. Samanaikaiset lataukset olisivat mahdollisia sekä sovellusten päivityksille, että uusien sovellusten asennuksille. Luonnollisesti hitailla verkkoyhteyksillä tässä ei ole järkeä, mutta maissa, kuten Suomessa, jossa mobiiliyhteydet ovat pääsääntöisesti maailman mittakaavassa erittäin nopeita, muutos on tervetullut.Nyt puhelimen päivittäessä jo olemassaolevia sovelluksia, voi uuden sovelluksen lataamisessa kestää useampikin tovi, vaikka sovelluksen haluaisikin asentaa puhelimeensa samantien.Ominaisuus on käytössä joillain käyttäjillä , kun taas muille Play-kaupan lataustenhallinta toimii kuten tähänkin asti: yksi sovellus asentuu, toista ladataan ja muut ovat jonossa odottamassa.