LG lupasi huippunopeita päivityksiä, projektista tuli totaalinen pannukakku

LG esitteli vuosi sitten huhtikuussa uuden ohjelmistopäivityskeskuksen (Software Upgrade Center) kotimaassaan Etelä-Koreassa, ja sen tarkoitus mahdollistaa maailmanlaajuisesti nopeat ja hyvät Android-ohjelmistopäivitykset LG:n älypuhelimille.Nyt vuosi julkistuksen jälkeen Computerworldin JR Raphael on arvioinut LG:n onnistumista tässä tavoitteessa. Tulokset eivät ole kovin mairittelevia.LG ei ole ollut tunnettu nopeista ohjelmistopäivityksistään ennen uutta keskusta, eikä se ole sitä tämän jälkeenkään.Vaikka reilun kuukauden päästä keskuksen avaamisesta LG julkaisi G6:lle Oreo-päivityksen, niin se oli tässä vaiheessa jo 9 kuukautta myöhässä Oreon ensijulkaisusta. Edeltävä lippulaivamalli G5 puolestaan joutui odottamaan vielä puoli vuotta kauemmin.Eikä vuoden aikana tahti ole parantunut. Syksyllä julkaistun Android 9.0 Pien päivityksiä ei ole saapunut nyt liki yhdeksän kuukauden aikana millekään LG:n laitteelle, lukuunottamatta LG G7:n Android One -versiota.Tuo kyseinen versio näet sisältää on Googlen avustuksella luodun ohjelmiston, joka täytyy olla ajantasalla.LG:n älypuhelinten myyntilukematkin ovat olleet ohjelmistokatastrofin kaltaisia, sillä vuoden vaihteessa elektroniikkayhtiö ajautui ensimmäistä kertaa pariin vuoteen miinukselle juuri heikon älypuhelinmyynnin takia.LG Mobile ei ole vuosiin tehnyt voittoa ja sen liikevaihtokin on tippunut puoleen parin vuoden takaisesta. Olipa kyseessä epäonnistunut hyväntahtoinen projekti tai täysi kuluttajien sumutus, niin se ei varmasti tule helpottamaan LG:n tilannetta.