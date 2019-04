LG:lle yhden pisteen verran hyviä uutisia huonojen keskellä

Kameratestaaja DxOMark on päivittänyt sen pistelistaansa LG:n yhden huippupuhelimen osalta. LG V40 ThinQ:n alkuperäisen tuloksen pistemäärä 93 oli yhtiön mukaan väärin ja johtui erheestä testeissä.LG:n puhelin sai uutuuslaskennassa pisteen enemmän ja nousi pari sijaa listalla. Aiemmin 24. sijalla ollut puhelin löytyy nyt jaetulta 22. sijalta yhdessä Galaxy Note8:n ja iPhone 8 Plussan kanssa.Tarkemmin kyseessä oli valotuskohdan virhe, joka nosti sen pistemäärän 83:sta 88:aan ja valokuvausosiota kaksi pistettä 98:aan.Viime syksyn laitteen saama pistekorotus ei juuri muuta tilannetta, jossa LG:llä ei ole tarjota oikeastaan mitään erikoista. V40 ThinQ olisi tarkoitus olla vieläkin yksi markkinoiden johtavia kamerapuhelimia, mutta sen sijaan se on vuotta vanhempien lippulaivamallien seurassa.Eikä LG:n puhelimilla muutenkaan mene vahvasti. Hiljattainen raportti paljasti kuinka yhtiö on epäonnistunut Android-päivitysten saralla , johon se vakuutti panostavansa uudella ohjelmistopäivityskeskuksellaan Soulissa.Korealaisyhtiön älypuhelinten myyntilukemat ovat menneet viimeisten vuosien aikana melkoisella vauhdilla kohti kaakkoa. LG Mobilen tulos ja liikevaihto ovat pudonneet niin pahasti, että emoyhtiön tulos meni ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen pakkaselle vuoden vaihteessa julkistetussa neljännesraportissa.