OnePlus paljastaa tiistaina tämän vuoden huippupuhelimen julkistuspäivän

Stay tuned next Tuesday for our launch event announcement 😁 -- Pete Lau (@petelau2007) April 19, 2019

OnePlus on tehnyt älypuhelintensa julkistuksesta eräänlaista taidetta – tai tiedettä. Jo vuosia sitten, alkutaipaleellaan, yhtiö oli nerokas markkinoidessaan laitteita.Nykyisin yhtiö kertoo uutuuslaitteistaan pikku hiljaa kevään myötä, joka tiivistyy viralliseen paljastukseen alkukesästä.Paljastukset ovat nyt alkamassa huhtikuun lopulla, ja ensimmäisenä paljastuksena yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau on kertonut, että tiistaina tiedämme OnePlus 7:n julkistuspäivän.Valitettavasti tässä vaiheessa Lau ei kerro laitteesta tai edes julkaisuaikataulusta, vaan ainoastaan, että tiistaina annetaan päivä, jolloin laite esitellään virallisesti.Tiistaina tiedämme siis mikä päivä tulee laittaa kalenteriin ylös, sillä tämän vuoden OnePlus 7 tulee todennäköisesti olemaan melkoisen mielenkiintoinen laite, erityisesti OnePlussaa fanittaville suomalaisille.Huhujen mukaan OnePlus 7 saa perusversion lisäksi erillisen 5G-mallin sekä OnePlus 7 Pro -version, joka sisältää lovettoman designin popup-kameralla (kuvassa yllä).Muut tiedot ovat vähäisempiä, mutta todennäköisesti tarjolla on ainakin Qualcommin uusin Snapdragon 855 -piiri ja melkoisesti RAM-muistia.Huhut ovat myös jo aiemmin kertoneet julkaisupäivästä. Niiden mukaan OnePlus toisi laitteen markkinoille epätavallisen aikaisin jo toukokuun 14. päivä.