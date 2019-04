Helsingissä voit saada sakot, jos kännykästä loppuu akku kesken bussimatkan

Suur-Helsingin alueen joukkoliikenteestä vastaava organisaatio,, on muuttanut hiljattain matkalippujensa ehtoja. HSL on jo pitkään kannustanut kuluttajia ostamaan lippunsa älypuhelimiin tarkoitetun HSL-sovelluksen kautta.Nyt käyttöehdot muuttuvat 27.4.2019 alkaen niin, että kuluttajalla on vastuu siitä, että hänen älypuhelimessaan on riittävästi akkua. Mikäli lippu on ostettu HSL:n sovelluksen kautta, mutta puhelimesta loppuu akku kesken matkan, voi tarkastaja kirjoittaa matkustajalle tarkastusmaksun. Tarkastusmaksun suuruus on HSL:n alueella 80 euroa sekä kertalipun arvo.Lainaus HSL:n sivuilta Samalla muuttuu myös tuki sovellusversiolle. 27.4. alkaen ainoastaan HSL:n sovelluksen uudella v2.0 versiolla voi ostaa lippuja.