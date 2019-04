iPad Prot ovat saamassa tuen hiirille

aikoo lisätä-tabletteihin tuen hiirelle, kertovat MacStories-sivuston toimittajasekä iOS-kehittäjä. Asia tuli ilmi Vitticcin Connected-podcastin yhteydessä Hiirtä ei ole kuitenkaan tarkoitettu edelleenkään iPad Pron ensisijaiseksi ohjainlaitteeksi, vaan tablettia on tarkoitus ohjata kosketusnäytön kautta. Hiirituen tarkoituksena on parantaa tablettien helppokäyttöisyyttä ihmisillä, joille kosketusnäytön käyttö ei syystä tai toisesta suju luontevasti. Muutkin iPad Pron käyttäjät voivat pitää hiirtä hyödyllisenä toimintona.Hiiren käyttöä rajoittanee kuitenkin se, että vaatimuksena on laitteen kytkeminen USB-C-porttiin. Hiirtä ei voi siis ilmeisesti käyttää langattomasti iPadin sisäisen Bluetoothin kautta. Voi kuitenkin olla, että tuki on tulossa myös Bluetooth-hiirille.