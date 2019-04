Verizon-pomo paljasti: Tulevasta Galaxy Notesta myös 5G-versio

Älypuhelimet tulevat tuomaan tänä vuonna monenlaisia uudistuksia, joista kuitenkin pari nousee mullistavuudessa muiden edelle.Yksi näistä on taittuvat näytöt, jotka ovat tosin osoittautuneet melko haastaviksi rakentaa kestäviksi. Niiden oli määrä tulla markkinoille ennen kuin saamme vuoden toisen innovaation kunnolla käyttöön, mutta nähtäväksi jää kumpi saapuu ensin.Se toinen on tietysti 5G-yhteydet. Jo tässä vaiheessa tiedämme, että kesällä ensimmäisillä on käytössä 5G-yhteyksiin kykeneviä laitteita. Tällaisia ovat mm. Galaxy S10 5G (kuvassa), mutta miten on muiden 5G-laitteiden laita?Verizon-pomo on paljastanut sijoittajapuhelussa, että myös Samsungin tämän vuoden toinen lippulaivapuhelin, Galaxy Note9:n seuraaja eli mitä todennäköisimmin Galaxy Note10, tulee sisältämään 5G:n, kertoo The Verge Samsung ei ole vielä kertonut oikeastaan mitään tulevasta Galaxy Notesta, joka ei yllätä, sillä siihen on matkaa vielä kuukausitolkulla. Liekö Samsungilla oltiin tietoisia, että asiasta kerrotaan.Yllätys tieto ei sinänsä ole, erityisesti koska kyseesssä on juuri kaikki huippuominaisuudet yhteen pakettiin sisällyttävä Note-sarja. Niinpä nyt tiedämme, että 5G:n osaltakaan Note ei jää Galaxy S:ää huonommaksi.Verizonin toimitusjohtaja Hans Vestberg paljasti myös, että LG:ltä on tulossa Verizonin valikoimiin myös 5G-puhelin, joka lienee syksyllä esiteltävä LG V50.Huhujen mukaan mm. OnePlus esittelee ensi kuussa tulevan 5G-puhelimensa.