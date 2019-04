Deittisovellus tunnistaa automaattisesti pippelikuvat, estää niiden näkymisen ja mahdollistaa ilmiannot

Erittäin moni nainen, joka on harrastanut nettideittailua, tietänee konseptin ei-toivotuista miehisyyden kuvista, jotka saapuvat yksityisviestillä parin harmittoman viestinvaihdon jälkeen. Nyt tähän moderniin ongelmaan on kehitetty moderni ratkaisu.Yksi maailman suurimmista deittisovelluksia kehittävistä tahoista,, on tuomassa sovelluksiinsa tekoälyä käyttävän ominaisuuden, joka tunnistaa nämä kuvat. Tunnistettuaan miehisen valtikan kuvasta, kyseinen kuva häivytetään tunnistamattomaksi ja vastaanottajalle kerrotaan mitä odotettavissa on, jos hän kuvan haluaa avata. Lisäksi kuvan yhteyteen annetaan mahdollisuus ilmiantaa lähettäjä sovelluksen ylläpidolle yhdellä klikkauksella., yhtiön johto kertoi MAshablelle antamassaan tiedotteessa -nimellä kulkeva tekoälyä käyttävä ominaisuus saapuu kaikkiin Bumblen deittisovelluksiin kesäkuun 2019 aikana. Bumble omistaa mm.jaBumble -deittisovellukset.