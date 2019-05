Supercell osui taas kultasuoneen! Vanhan pelin liikevaihto lähes kaksinkertaistui

-pelinsä kanssa. Sensor Towerin analyysin mukaan pelin liikevaihto nimittäin kasvoi huhtikuussa peräti 72 prosenttia maaliskuussa.Kovan kasvun taustalla on huhtikuun alussa julkaistu pelipäivitys, joka sisälsi Fortnitesta tutun Season Pass -järjestelmän, jossa pelaajia houkutellaan suorittamaan tehtäviä erinäisten palkintojen muodossa. Järjestelmä houkuttelee pelaamaan enemmän, jolloin luontevana lopputulemana on, että peliin myös käytetään enemmän rahaa.Muutos näkyy Sensor Towerin analytiikassa selvästi, sillä viime vuoden huhtikuussa Clash of Clansin liikevaihdon arvioitiin olevan 38,6 miljoonaa dollaria. Nyt Supercell takoo pelillä 71 miljoona dollaria liikevaihtoa. Gold Passin ensimmäisen viikon aikana Clash of Clans tuotti pelkästään 27 miljoonaa dollaria.