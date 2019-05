Kaunisteleeko Apple lukuja? iPhonien akku ei ehkä kestä luvatulla tavalla

Brittiläinen kuluttajansuojajärjestösyyttääiPhone-puhelimien puheaikatietojen kaunistelusta. Järjestön tekemien testien mukaan Applen puhelimien akku kestää selvästi vähemmän aikaa kuin mitä yhtiö verkkosivuillaan lupaa.Järjestön testissä oli yhteensä yhdeksän erilaista iPhone-mallia. Joukossa on myös iPhone XR, jonka luvatun puheajan ja toteutuneen puheajan ero oli kaikista suurin. Lupaukset olivat jopa 51 prosenttia suuremmat kuin havaittu puheaika. Apple lupaa iPhone XR:n puheajaksi 25 tuntia, mutta testissä se saavutti vain noin 16,5 tunnin akkukeston.Applen mukaan yhtiö testaa hyvin tarkkaan puhelimien puheajat ja ottaa huomioon laitteisiin lisätyt älykkäät virranhallintamenetelmät. Which? ei kertonut yksityiskohtaisesti miten se on testannut akkukestoja.Testissä oli myös Samsungin, Sonyn, Nokian ja HTC:n puhelimet. Kolme ensinnä mainittua ylittivät testin mukaan lupauksensa puheajoista.