Huhu leviää – Apple saattaa lopettaa suosittujen iPhone-mallien tuen kokonaan

Ranskalaisen-blogin iPhoneSoft.fr:n väittämien mukaan Applen iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6 ja iPhone 6 Plus menettävät ohjelmistotuen iOS 13:n julkaisun myötä.Vielä iOS 12:n kohdalla Apple tuki kaikkia niitä laitteita, jotka tukivat vanhempaa iOS 11 -käyttöjärjestelmääkin. Vaikka iOS 13:n on kerrottu sisältävän lisää suorituskykyparannuksia, niin iPhoneSoftin tietojen mukaan yhteensopivuus vanhojen laitteiden kanssa menetetään. iPhone 5s julkaistiin vuonna 2013, joten puhelimen ohjelmistotuki on ollut hyvin pitkä. Applen iPhone 6 -mallit olivat aikoinaan poikkeuksellisen suosittuja.Varmuus tuetuista laitteista saadaan kuitenkin 3. kesäkuuta, jolloin Apple käynnistää WWDC-kehittäjätapahtuman ja esittelee iOS 13 -käyttöjärjestelmän.