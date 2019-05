Pian Android kehottaa poistamaan sovellukset, joita et käytä

-kauppa on tähänkin asti yrittänyt keksiä käyttäjälleen uusia sovelluksia, joita kannattaisi kokeilla. Mutta jatkossa kauppa alkaa ehdottamaan myös poistamaan sovelluksia, joita et ole käyttänyt aikoihin.Etenkin suuremman tallennustilan puhelimilla, joissa turhia sovelluksia ei tule niin usein poistettua, kertyy puhelimen syövereihin helposti valtaisa määrä sovelluksia, joita emme käytä. Joku peli on kuulostanut kivalta idealta, mutta et olekaan saanut sitä edes kokeiltua koskaan? Joku tiettyyn yhteen käyttötarkoituksen asennettu sovellus on tullut asennettua, mutta et ole käynnistänyt sitä vuosikausiin?Eihän turhista sovelluksista sinänsä mitään isompaa haittaa ole, mutta esimerkiksi sovellusten päivittymisen yhteydessä prosessista voi tulla yllättävänkin pitkä, jos päivitettäviä sovelluksia on kymmeniä, jopa satoja.Nyt Google Play on alkanut ilmoittamaan osalle käyttäjistä, että he voisivat puhdistaa puhelimestaan käyttämättömät sovellukset. Ilmoitusta klikkaamalla listaa Play kaikki sen mielestä tarpeettomasti asennetut sovelluksetsekä niiden koon - ja tarjoaa luonnollisesti mahdollisuutta poistaa ne puhelimelta.Sama ominaisuus toki löytyy lähes kaikkien valmistajien Android-muunnoksista, mutta yhtenäisen, Googlen tarjoaman automaattisen poistotavan tarjoaminen on uutta - ja tervetullutta. Ominaisuus ei ole vielä kaikkien Android-käyttäjien saatavilla, eikä ole varmaa onko kyseessä vain testi vai onko ominaisuus tarkoitus tuoda pysyväksi osaksi Google Playn toimintaa.