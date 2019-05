OnePlus 7 on julkaistu – Tällainen se on

Suomessa hyvin suosituksi noussut kiinalainen älypuhelinmerkkion julkaissut tänään uuden-malliston, johon kuuluu perusmalli:n lisäksi edistyneempisekä uutta 5G-teknologiaa tukeva malliOnePlus 7:stä löytyy Qualcommin Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri, kuusi gigatavua käyttömuistia, UFS 3.0 -teknologiaa tukeva tallennusmuisti (128 Gt), Dolby Atmos -stereokaiuttimet, RAM Boost ja puhelimen näytön läpi sormenjäljen tunnistava Screen Unlock -toiminto. Kameran kuvanlaatua on parannettu uuden UltraShot-algoritmin avulla. Etukamera on piilotettu pop up -mekanismin avulla puhelimen sisään.Puhelimessa on kaksoiskamera, joka on rakennettu 48 megapikselin pääkameran (Sony IMX586) ja toisen viiden megapikselin kennon ympärille. OnePlus on asentanut kennon eteen f/1,7-tasoisen optiikan, joka on vakautettu optisesti. Kamera tukee myös elektronista kuvanvakautta.Pro-mallin kamera on rakennettu vuorostaan kolmen kennon ympärille. Lisäksi siihen on tulossa 90 hertsin virkistystaajuudella toimiva ja QHD+-tarkkuuksinen AMOLED-näyttö, jolla on kokoa 6,67 tuumaa.OnePlus 7 Pron 5G-versio lanseerataan vain Suomessa ja Iso-Britanniassa. Lanseerauksesta viestitään lisää myöhemmin.OnePlus 7 tulee myyntiin Suomessa 4. kesäkuuta. Se maksaa 549 euroa. Eri varianttien hinta- ja saatavuustiedot löytyvät erillisestä jutustamme