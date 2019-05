Tässä ovat OnePlus 7 ja OnePlus 7 Pro -mallien Suomi-hinnat

OnePlus esitteli tänään kolme uutta älypuhelinta. Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa uutuuslaitteet tulivat kokonaisena sarjana, joissa on useita eri koko- ja kapasiteettiversioita.Perusmalli on OnePlus 7, joka tarjoaa 6,2 tuuman Full HD+ -näytön, ja tästä suurempi, parempi ja kalliimpi versio on OnePlus 7 Pro, jossa on puolestaan peräti 6,67 tuuman QHD+ näyttö ja suurempi akku. Lisäksi tulossa OnePlus 7 Pro 5G, jonka hinta- ja saatavuustietoja ei valitettavasti vielä julkistettu. Lisätietoja laitteiden tekniikasta kannattaa lukea täältä Yhtiö on paljastanut myös nyt laitteiden viralliset Suomi-hinnat, joilla ne saa omakseen myös ensimmäisten joukossa yhtiön popup-myymälöistä Suomen viidestä eri kaupungista . Hinta vaihtelee mallin sekä tallennustilan mukaan.Perusmalli OnePlus 7 tarjoaa vain yhden väri- ja tilavaihtoehdon. Mirror Gray -värinen OnePlus 7 kuudella gigatavulla RAM-muistia ja 128 gigatavulla tallennustilaa maksaa 549 euroa. Sen myynti alkaa myös OnePlus 7 Pro -malleista jäljessä vasta 4. kesäkuuta.OnePlus 7 Pro -mallia on saatavilla Nebula Blue, Mirror Gray ja Almond -värivaihtoehdoilla. Näistä kaksi jälkimmäistä löytyy vain 8Gt RAM + 256Gt ROM -kokoonpanolla, hinta on 749 euroa. Nebula Blue on tarjolla myös kalliimmalla 12Gt RAM + 256Gt ROM -kokoonpanolla, jonka hinta on 829 euroa.Almond -värimallin saatavuudeksi mainitaan tässä vaiheessa vasta kesäkuu.