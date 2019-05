OnePlus esitteli uudet langattomat Bullets Wireless 2 -kuulokkeet

OnePlus tunnetaan tietysti älypuhelimistaan, jotka ovat Suomessa notkuneet vuosia suosituimpien laitteiden listan kärjessä. Yhtiö kuitenkin on jo useamman vuoden ajan kehittänyt myös omia kuulokkeitaan.Näistä ensimmäisenä markkinoille tulivat langalliset Bullets-kuulokkeet ja viime vuonna niistä tehtiin langattomat Bullets Wireless -versiot. Molempien äänenlaatu on ollut erinomaisella tasolla niiden huomattavan edullisen hintaan nähden. Arvostelimme Bullets Wireless -kuulokkeet viime vuoden lopulla.Nyt yhtiö on esitellyt uusien OnePlus 7 -laitteiden ohessa uudistetut langattomat kuulokkeet. Kuulokkeet tunnetaan nimellä Bullets Wireless 2.Uusissa kuulokkeissa on parannettu paitsi rakennetta niin myös mm. latausnopeutta. Uusissa puhelimissa käytetty Warp Charge on löytänyt tiensä myös kuulokkeisiin, joka tarkoittaa, että 10 minuutin latauksella voi kuunnella nyt peräti 10 tuntia musiikkia.Itse korvanappien muotoilu on päivittynyt ja tarjoaa nyt myös kestävämmän metallikuoren, mutta niskalenkki on edelleen tutun kaltainen.Äänen osalta OnePlus kertoo, että päivitetty kolmoisankkurijärjestelmä, 2 Knowles-ankkuria korkeille ja yksi dynaaminen Goerlek matalille äänille, tarjoavat entistä paremman kokemuksen. Bullets Wireless 2 -kuulokkeet tukevat aptX HD:ta sekä Bluetooth 5.0 -yhteyksiä.Edeltäjien tapaan ne tukevat myös Quick Pair -toimintoa sekä Magnetic Control -ominaisuutta, jolla kuuntelun saa pysäytettyä liittämällä kuulokkeet yhteen magneettisesti. Toisto jatkuu samasta kohdasta kuulokkeet erotettua.OnePlus Bullets Wireless 2 tulevat myyntiin 21. toukokuuta eli ensi tiistaina 99 euron hintaan, ja niitä saa ostettua ainakin OnePlussan omasta verkkokaupasta.