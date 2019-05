Pokemon Rumble -pelisarja saapuu Androidille ja iPhonelle

-pelin jymymenestyksellä yrittää lyödä rahoiksi yksi jos toinenkin. Erilaisia-brändättyjä pelejä on alkanut ilmestyä markkinoille kuin sieniä sateella ja yksi uusi on taas tulossa.Aiemmin kerroimme jo Super Mario Runin -menestyspelin tehneen DeNan ja Pokemon Companyn yhteistyöstä , jonka tavoitteena on luoda uusi peli ensi kevääseen mennessä. Tämän lisäksi Ambrella-niminen peliyhtiö on soft-lanseerannut-pelin Australiassa.Ambrella on aiemmin julkaissut neljä Pokemon Rumble -peliä, joten Rush on järjestyksessään viides tältä kehittäjältä. Pelin jakelua on tarkoitus kasvattaa Androidilla muihinkin maihin ja lisäksi saataville on tulossa iOS-versio.Aiemmat Rumble-pelit on julkaistu Wiille, Wii U:lle ja Nintendo 3DS:lle.