Asus julkisti ZenFone 6:n: Tällainen on markkinoiden ensimmäinen kääntyvä kamera

Asus on tänään esitellyt yhtiön uuden lippulaivapuhelimen. Laite kantaa tietysti nimeä ZenFone 6 ja tarjoaa yhden muista laitteista eroavan ominaisuuden: kääntyvän kameran.Laitteen sisuskalut ovat varsin laadukkaat laitteen hinnan, n. 500-600 euroa, huomioon ottaen, mutta yksi ominaisuus nostaa laitteen kiinnostavuuden uudelle tasolle. Kyseessä on takaa löytyvä kaksoiskamera, joka tarjoaa 48 megapikselin perinteisen kameran sekä 13 megapikselin laajakuvakameran.Vaikka kaksoiskamera kyseisillä spekseillä on melkoisen tavanomainen näky nykypuhelimien keskikastissakin, niin ZenFone 6:ssa siitä erikoisen tekee sen uudenlainen kääntömekanismi, jolla se toimii samalla selfie-kamerana. Tästä ominaisuudesta johtuen se onkin saanut Flip Camera -nimensä.Kamera toimii myöskin pääkameran ja selfie-tilan lisäksi missä tahansa kulmassa noiden 180 asteen välillä, ja käyttäjä voi kontrolloida liikkumista manuaalisesti. Yhtiön mukaan tämä tekee siitä myös ensimmäisen laitteen, jossa etukamera mahdollistaa 4K-kuvauksen 60 kuvan sekuntinopeudella.Kameran lisäksi laitteen tekniikkaan kuuluu mm. 6,4 tuuman loveton Full HD+ -kosketusnäyttö, uusi Snapdragon 855 -huippupiiri, 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia, 64/128/256 gigatavua tallennustilaa sekä peräti 5000 milliampeeritunnin akku.ZenFone 6 saapuu kahtena eri värivaihtoehtona, musta Midnight Black ja hopeinen Twilight Silver, ja hinta riippuen muistista ja tallennustilasta on 499, 559 tai 599 euroa.