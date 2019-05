Tässä kaikki uuden ZenFone 6:n erikoisesta Flip Camerasta

Asus esitteli aiemmin tänään tämän vuoden lippulaivapuhelimensa , joka kantaa nimeä ZenFone 6. Laitteen muuten varsin nykyälypuhelimille tunnollinen muotoilu ja tekniikka poikkeaa yhden ominaisuuden osalta täysin kilpailijoista.Kyseessä on nk. Flip Camera, jolla yhtiö tarkoittaa laitteen kaksoiskameraa, joka pystyy kääntymään 180 astetta takaa etukameraksi. Vaikka kyse on periaatteessa melkoisen yksinkertaisesta uudistuksesta, niin se tuo mukanaan paljon etuja ja myös ongelmakohtia, joihin Asus uskoo vastanneensa omassa designissaan.Moniin näistä otettiinkin kantaa jo esittelyn yhteydessä. Ongelmiksi yleensä mainitaan kestävyys, joten Asus-pomo Marcel kertoi testeistä, joiden mukaan Flip Camera kestää 100 000 käynnistystä, tai 28 kappaletta joka päivä viiden vuoden ajan.Materiaaleina on käytetty nk. nestemäistä metallia, joka on puolestaan yhtiön mukaan neljä kertaa ruostumatonta terästä vahvempaa ja kestää huomattavasti paremmin taipumista.Lisäksi esityksessä näytettiin video Marcelin lapsesta, joka väänteli ja leikki kameralla sen vaikuttamatta kameran toimintaan. Lisäksi OnePlus 7 Pro:n tavoin ZenFone 6 tunnistaa, kun se putoaa kädestä ja sulkee kameran automaattisesti.Tästä pääsemmekin kameran sulkemisen ja kääntymisen nopeuteen.Valitettavasti kameran avaaminen, tai tässä tapauksessa erityisesti sulkeminen, kestää noin sekunnin, joten riippuen pudotusmatkasta se saattaa osua maahan kameran sulkemisen ollessa puolivälissä.Yhtiön mukaan kameralle erikseen yhtiön toimesta suunniteltu askelmoottori avaa ja sulkee kameran pehmeästi, joka pidentää aikaa merkittävästi, mutta on todennäköisesti hellempi laitteistolle.Tämä tarkoittaa, että moottorin pyörimisnopeus nopeutuu/hidastuu alussa/lopussa vähitellen, kuten oheinen animaatio esittää.Asusin mukaan moottorissa on kilpailijoiden popup-kameroita enemmän vääntöä ja se tarjoaa 13 hammaspyörää 5 sijasta.Moottori ja kamerajärjestelmä on rakennettu alusta alkaen uusiksi, ja se tarkoittaa myös, että johdot täytyi suunnitella uusiksi, jotta ne mahtuivat kameramoduulin sisään.Peräti 32 signaalikaapelia ja 17 virtakaapelia mahdutettiin sisään kahdesta 2 millimetrin reiästä, ja näiden avulla siirretään dataa ja virtaa mm. gyroskooppia, kamerasensoreita, kaiutinta ja muita komponentteja varten.Kameramoduuli sisältää 48 megapikselin Sony IMX586 -sensorin sekä 13 megapikselin ja 125 asteen laajakuvakameran. Molempien käyttö onnistuu takakamerana, selfie-kamerana ja jopa missä tahansa asennossa niiden välillä.Niinpä kameran voi laittaa osoittamaan 90 asteen kulmassa esimerkiksi ryhmäkuvaa varten, jolloin pöydällä selällään olevan ZenFone 6:n kamera osoittaa ihmisiä kohden. Asusin Marcelin mukaan erilianen kulma on otollinen myös mm. lasten ja kotieläinten kuvaamiseen.Moottorin avulla voi myöskin ottaa helpommin panoraamakuvia, kuin tärisevillä käsillä. Flip Cameran kääntäminen onnistuu käsin muissakin kuin kamerasovelluksessa. Tätä demonstroitiin Instagramilla, jossa kameran kääntämiseen tulee erillinen valinta.Videokuvaus pääkameralla onnistuu 4K-resoluutiolla ja 60 kuvan sekuntinopeudella. Kamera tukee elektronista kuvanvakautusta, mutta siitä ei löydy optista kuvanvakautusta.Kameran muihin ominaisuuksiin kuuluu mm. HDR+-kuvaustila sekä yökuvatila, joka parantaa yksityiskohtia ja valoa erityisesti hankalissa valaistusolosuhteissa. Myös esimerkiksi Pro-tila on saatavilla kääntyvän kameran ansiosta myös selfie-kuviin.Kaikkiaan Asusin uusi Flip Camera on erittäin mielenkiintoinen ratkaisu lovinäyttöjen ongelmaan ja tuo monenlaisia uusia parannuksia niin selfie-toimintoihin kuin muutenkin kameroiden toiminnallisuuteen. Esimerkiksi kasvojentunnistuksen voi tosin unohtaa ainakin kokopäiväisessä arkikäytössä, sillä kameran ponnahtaminen kestää sen verran kauan.Jäämme innolla odottamaan miten kuluttajat ottavat laitteen vastaan ja millaisia käyttökohteita Flip Camera tuo tullessaan.