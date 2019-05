Uusi tieto – Apple ei olekaan niin pitkällä oman modeemin kanssa kuin on kuviteltu

valoi paljon uskoa Inteliin, josta oli määrä tulla iPhonien uusi ensisijainen modeemitoimitaja. Näin kävikin hetkeksi, kunnes Intelille alkoi kasaantua aikataulullisia ja teknisiä ongelmia. Apple päätti irtisanoa sopimuksensa Intelin kanssa ja joutuu nyt turvautumaanpiireihin.Mediassa on ollut paljon esillä Intelin ongelmat saada uusi 5G-modeemi siihen kuntoon, että Apple voisi harkita sen lisäämistä vuonna 2020 julkaistavaan iPhoneen. Ongelmat ovat jyllänneet talojen välillä ilmeisesti kuitenkin jo pidemmän aikaa. Esimerkiksi jo vuoden 2017 alussa Intelillä oli ongelmia 4G-modeemin kanssa , mikä sai Applen puolijohdepiireistä vastaavan johtajan Johnny Sroujin raivon partaalle.Intel joutui uusimaan modeeminsa suunnittelua peräti neljä kertaa ennen kuin siitä saatiin teknisesti kilpailukykyinen Qualcommin modeemin kanssa.The Informationin mukaan Applen oman modeemin kehitys ei ole kuitenkaan aivan niin pitkällä kuin on kuviteltu. Aiemmin on huhuttu, että Apple siirtyisi jo vuonna 2021 omaan modeemiin, mutta uusien modeemi-insinöörien rekrytoinneissa Applen on kerrottu puhuvan vuodesta 2025. Tämä sopii hyvin yhteen Qualcommin kanssa solmitun pitkäkestoisen sopimuksen kanssa.Intelin myöhästymiset ovat vaikuttaneet myös Applen Mac-liiketoimintaan. Applen huhutaan aloittavan siirtymän omiin prosessoreihin Maceissäkin vuonna 2020.