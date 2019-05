Huawein tuskaan helpotusta – Yhdysvallat antoi poikkeusluvan

Yhdysvallat on liennyttänyt vaikutuksia, jotka aiheutuivat Huawein joutumisesta kauppaministeriön mustalle listalle. Yhdysvaltalaiset yhtiöt joutuivat lopettamaan yhteistyön Huawein kanssa, minkä johdosta Huawei ei saa esimerkiksi Googlelta ohjelmistotukea Androidiin Kauppaministeriö on kuitenkin antanut Huaweille määräaikaisen luvan hankkia tuotteita yhdysvaltalaisilta yhtiöiltä. Luvalla halutaan varmistaa Yhdysvaltoihin rakennettujen maatkapuhelinverkkojen toimivuus, mutta myös Huawein älypuhelimien omistajien tietoturva painaa vaakakupissa. Elokuun 19. päivään asti voimassa oleva määräaikaislupa ei kuitenkaan mahdollista komponenttien ostamista uusien laitteiden valmistamiseksi.Yhdysvaltojen mukaan se joutui lisäämään Huawein mustalle listalle, koska yhtiö on toiminut kansallisen turvallisuuden vastaisella tavalla.Huawei on suuri yhdysvaltalaisten komponenttien ostaja. Se käyttää vuosittain noin 11 miljardia dollaria yhdysvaltalaisiin komponentteihin. Rajoitusten pelätään uhkaavan kymmeniä tuhansia työpaikkoja.