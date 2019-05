Reuters: Google lopettaa Android-yhteistyön Huawein (ja Honorin) kanssa - estää pääsyn Gmailiin ja Play -kauppaan

on keskeyttänyt kaiken yhteistyönkanssa. Keskeytys koskee kaikkia laitteita ja ohjelmistoja, jotka eivät kuulu avoimen lähdekoodin alaisuuteen.Päätöksen suorin ja välittömin vaikutus on se, että Huaweilla ei ole enää pääsyä-käyttöjärjestelmän päivityksiin. Tulevat Huawein puhelinmallit joita myydään Kiinan ulkopuolella eivät enää pääse lainkaan mm.-sovelluskauppaan eivätkä-sähköpostiin.Huaweilla on edelleen pääsy niihin Androidin versioihin, jotka ovat puhtaasti avointa lähdekoodia. Mutta Google julkaisee Androidin lähdekoodia hyvin hitaalla tahdilla, joten Huawei joutunee siirtymään käyttämään vaihtoehtoisia Android-versioita. Google lopettaa myös kaiken teknisen tuen ja yhteistyön Androidin tiimoilta Huawein kanssa. Aiheesta uutisoi Reuters Päätös liittyy Yhdysvaltain Huaweille asettamiin sanktioihin, jossa yhtiötä epäillään vakoilusta Kiinan valtion hyväksi.Päätös koskee myös Huawein omistamaa kakkosbrändiä,