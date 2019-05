Päivän diili: Samsung Galaxy S10 alennuksessa 250 euroa

Tarkista hinta

Viime viikolla Samsungilta oli tarjouksessa Samsung Galaxy S10e ja nyt isoveli seuraa perässä. Tällä viikolla myös muita Samsungin puhelimia tarjouksessa. Tarkista hinnat jutun lopusta.Nyt siis tarjouksessa on Samsung Galaxy S10 699 eurolla . Suositushinta on 949 euroa, joten erittäin tuntuvasta alennuksesta on siis kyse.Helmikuussa 2019 julkaistun luurin paras ominaisuus on tyylikäs näyttö , joista Samsung parhaiten tunnetaan. Kokoa Infinity-O -näytöllä on 6,1 tuumaa ja sen resoluutio on 1440 x 3040 pikseliä. Lippulaivapuhelimen tyyliin kuuluu tarjota parhaat speksit, joten puhelimesta löytyy tehokas piiri, 8 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla.Tietenkin kamerat ovat loistavalla tasolla. Takaa niitä löytyy kolme kappaletta ja edessä on yksi. 3400 mAh akku, langaton lataus, IP68-luokitus, 3.5 mm kuulokeliitin ja näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin. Käytössä uusin Android-käyttöjärjestelmä ja Samsungin One UI -käyttöliittymä.Myös Samsungilta: Samsung Galaxy A50, 299 euroa (norm. 379€). Lisätietoa puhelimesta saat tästä Samsung Galaxy A9 2018 , 329 euroa (norm. 499€) Halpa Samsung Galaxy A10 vain 129 euroa (norm. 159€)