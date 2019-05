Mahtavia uutisia suomalaisille – Google Mapsiin tulossa ylinopeuskameratiedot

Monet suomalaiset ovat korvanneet ajomatkojen suunnittelussa autoihin erikseen asennettavat kalliit navigaattorit älypuhelimeen asennettavalla Google Maps -sovelluksella. Karttasovelluksesta on kuitenkin puuttunut eräitä autoilijoille tärkeitä tietoja, kuten teiden nopeusrajoitukset ja ylinopeuskameroiden sijainnit. Tämäkin puute on nyt korjaantumassa Suomen lisäksi nopeusrajoitus- ja ylinopeuskameratiedot on otettu käyttöön 42 muussa maassa. Google hyödyntää tiedoissa viranomaislähteitä, mutta niitä täydennetään myös käyttäjien lähettämillä raporteilla. Joukkoistamistiedot lienevät perintöä Waze-karttapalvelusta, jonka Google myös omistaa. Googlen mukaan tiedot on otettu käyttöön, mutta pikaisen kokeilun perusteella Suomessa Google Maps ei vielä tunnista kameroita tai nopeusrajoituksia – tiedot ovat kuitenkin tulossa lähiaikoina.Kameroiden sijainnin tunnistaa pienistä oransseista "puhekuplista" matkan varrella. Kuplien sisällä on valvontakameran kuva. Ajettavan tien nopeuden näkee vuorostaan ruudun vasemmasta alakulmasta.Tiedot ovat tulossa niin Android- kuin iOS-sovellukseenkin.