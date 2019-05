Google tiukentaa mobiilipelien arpa-arkkujen ehtoja – Voittotodennäköisyys pitää tietää

Mobiilipeleissä lähes-asemaan nousseet loot boxit ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta viranomaisten keskuudessa, minkä myötä myös sovelluskauppojen ylläpitäjät ovat alkaneet määritellä arpa-arkkujen toimintaa tarkemmin. Google esimerkiksi aikoo pakottaa sovelluskehittäjiä kertomaan, millaisella todennäköisyydellä pelaaja saa mitäkin sisältöä arkun avaamalla.Loot boxit ovat herättäneet kiistaa erityisesti siitä syystä, että pelaaja harvemmin tietää mitä hän tarkalleen ottaen on saamassa arkusta, mikäli hän maksaa sen aukaisusta. Tästä syystä aarrearkut on rinnastettu arpalipukkeisiin, joista pelaaja voi saada haluamansa tai sitten ei. Mikäli arkut tulkittaisiin arvoiksi, voitaisiin niitä käyttävät mobiilipelit tulkita uhkapeleiksi.Google Playn päivitetyn Kaupallistaminen ja mainokset -ohjeistuksen mukaan pelin on ilmoitettava arkun sisältöjen saamisen todennäköisyyden ennen ostoksen tekemistä.Uutisoimme aiemmin senaattori Josh Hawleyn lakialoitteesta, jossa ehdotetaan 18 vuoden ikärajaa loot boxeihin perustuviin peleihin . Yhdysvalloissa kuluttajansuoja-asioita käsittelevä viranomainen FTC aikoo järjestää elokuussa julkisen workshopin, jossa hahmotellaan virtuaalisiin hyödykkeisiin liittyviä ongelmia.