Huawei aikoo maailman suurimmaksi ensi vuonna – Voiko se enää onnistua?

on asettanut tavoitteekseen nousta maailman suurimmaksi älypuhelinmerkiksi vuonna 2020, mutta Yhdysvaltojen asettamien kauppaesteiden vuoksi tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Monet teknologiajätit ovat päättäneet katkoa kauppasuhteet Huawein kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat lisäsi Huawein mustalle listalle.Huawein kansainvälisen sisarbrändin toimintaa luotsaava kertoi hiljattain Shanghaissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että tilanteen vielä kehittyessä, on mahdotonta sanoa onko vuoden 2020 tavoite saavutettavissa vai ei. Toivosta ei ole ainakaan vielä luovuttu. Mustalle listalle joutumisen myötä yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt eivät voi enää hankkia tai toimittaa komponentteja Huaweille.Huawein älypuhelinbisnes on kasvanut hurjaa vauhtia, minkä seurauksena puhelimia kokoava Foxconn on lisännyt rekrytointeja. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että puhelinkauppa käy verkkaisemmin ja tilausten vähenemisen myötä Foxconn on vähentänyt Huaweille varattuja kokoonpanolinjoja.