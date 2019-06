Apple esitteli uuden käyttöjärjestelmän – Tässä on iPadOS

Apple on tehnyt ison irtioton iPadin ohjelmiston kanssa. iOS 13 -käyttöjärjestelmästä lähtien iPad ja iPhone eivät enää jaa samaa ohjelmistoa, vaan tablet-versio tunnetaan nimellä iPadOS. Muutoksella Apple yrittää alleviivata iPadin omintakeisuutta iPhonen iOS:ään verrattuna.



Uudessa iPadOS:ssä on parannettu moniajoon liittyviä toimintoja. Samasta sovelluksesta voidaan luoda useita ikkunoita ja käyttää niitä eri Space-tiloissa rinnakkain. Tiedostonhallinta on myös parantunut Files-sovellukseen lisätyn sarakenäkymän myötä sekä USB-muistitikkujen ja SD-korttien tuen myötä. Safari-selaimeen on vuorostaan lisätty lataushallinta, joten pysyt paremmin kärryillä minne verkosta lataamasi tiedostot tallentuivat.

iPadistä ollaan selvästi muokkaamassa ammattilaisille sopivaa kosketusnäytöllistä laitetta, joka ei ole pelkkä nettilauta, vaan sillä on mahdollista saada töitä aikaiseksi.