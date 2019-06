Google kyllästyi Pixel-huhuihin, paljasti tulevan huippupuhelimen ulkonäön

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 -- Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

Älypuhelimet vuotavat nykyisin yhä herkemmin median kautta kuluttajien tietoon ennen virallista julkistusta. Niinpä monet valmistajat ovatkin ottaneet tavaksi julkaista ainakin osan tiedoista ennen laitteen virallista paljastusta.Näin on tehnyt Suomessa huippusuosioon noussut OnePlus, ja nyt Google on ottanut kiinalaisvalmistajalta mallia. Googlen tulevasta Pixel-laitteesta on hiljattain vuotanut kuvia, joissa esitellään erityisesti takapaneeliin huhuttua kameramoduulia.Ilmeisesti Google päätti, että kerta asia on jo käytännössä kuluttajien tietoisuudessa, niin samapa on julkaista virallinen kuva. Ainakin virallinen promokuva näyttää paremmalta kuin vuodot laitteen prototyypeistä, piirrustusten perusteella luodut 3D-mallit tai laitteen mittojen perusteella luodut suojukset.Oheisesti kuvasta paljastuukin, kuten on huhuttu, että tulevassa Pixel-puhelimessa on ensimmäistä kertaa useampi kamerasensori- ja -linssi takana. Googlen kuvatekstin perusteella ulkonäkö ei kuitenkaan ole mitään verrattuna laitteen kykyihin.Kuvan mukaan Pixelissä on kaksi varsinaista takakameraa, jonka lisäksi siinä näkyy olevan ainakin yksi kolo jonkilaiselle muulle sensorille. Lisäksi alaosasta löytyy salama ja ilmeisesti mikrofoni.Sormenjälkilukijaa ei löydy lainkaan laitteen takaa, joten todennäköisesti se on sijoitettu näyttöön, olettaen ettei yhtiö ole poistanut sormenjälkilukijaa kokonaan.