Jollalla iskun paikka Huawein Android-ongelmissa? Sailfishillä voi olla ratkaiseva rooli

Suomalaisenkehittämävoi olla ratkaisukäyttöjärjestelmäongelmaan, joka syntyi kun Google joutui katkaisemaan siteensä kiinalaisyhtiön kanssa. Huaweilla on käytännössä elokuuhun asti aikaa ratkaista käyttöjärjestelmäongelma.Huawei on kertonut julkisuuteen, että se on kehittänyt jo pidemmän aikaa omaa käyttöjärjestelmää siltä varalta, että sen mahdollisuus käyttää Androidia häiriintyy syystä tai toisesta. Huhujen mukaan tätä käyttöjärjestelmää yritettäisiin tarjota myös muiden kiinalaisten älypuhelinmerkkien käyttöön, millä tehtäisiin vuorostaan kiusaa Googlelle.Huawein johtoon kuuluvan Andrew Williamsonin mukaan yhtiö olisi varaamassa Hongmen OS -tavaramerkkiä itselleen ja yhtiö olisi korvaamassa Androidin omalla käyttöjärjestelmällä. Venäläisen The Bell -julkaisun mukaan Huawei saattaisi korvata Androidin Aurora OS:llä, joka on kehitetty suomalaisen Jollan Sailfish OS:n pohjalta.Aurora OS on venäläisen teleyhtiö Rostelecomin omaisuutta. Rostelecom on myös yksi Jolln omistajista.