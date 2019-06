Urheilutulossovelluksissa voi piillä vaara – Kytätään urheilubaarien laittomia lähetyksiä

Jalkapallo koukuttaa urheilusta kiinnostuneita ympäri maailman ja tulosten seuraamisen helpottamiseksi fanit lataavat tarkoitukseen sopivan sovelluksen. Näitä sovelluksia voidaan hyödyntää moneen muuhunkin tarkoitukseen, kuten esimerkki Espanjasta osoittaa.Maan korkein jalkapallosarjan eli LaLigan virallinen sovellus tarjoaa ajankohtaiset tulostiedot peleistä, mutta maan tietosuojavaltuutetun antaman sakon perusteella ohjelmaa on käytetty myös laittomia striimejä esittävien urheilubaarien metsästämiseen. LaLiga-sovellus kuunteli sovelluksen asentaneiden ympäristöä Shazam-tyylillä mikrofonin avulla ja paikansi äänilähteet puhelimen GPS:n avulla.Tämän jälkeen on helppo työ selvittää, että onko GPS:n osoittamassa sijainnissa baari, jolla on LaLiga-lähetysten esittämiseen tarvitut luvat hankittuna. Ohjelmaa on ladattu yli 10 miljoonaa kertaa, joten se on ollut varmasti tehokas työkalu laittomien lähetysten seurantaan.Vaikka sovellus pyytääkin lupaa käyttää mikrofonia ja GPS:ää, ei se Espanjan tietosuojavaltuutetun mielestä riitä. LaLiga sai tempauksesta 250 000 euron sakot, mutta päätöksestä aiotaan vielä valittaa.