Bill Gates myöntää tehneensä suuren virheen – Se näkyy vahvasti edelleen

Microsoftin omistaja ja pitkään ohjelmistojättiä toimitusjohtajan paikalta luotsannut Bill Gates myöntää tehneensä yhden suurimmista virheistä – ja se on Androidille häviäminen ekosysteemien sodassa.



Pääomasijoitusyhtiö Village Globalin järjestämässä tilaisuudessa puhuneen Bill Gatesin mukaan hänen suurin virheensä oli se päätös, joka ei johtanut Microsoftia ottamaan sitä markkina-asemaa, joka Androidilla on tällä hetkellä mobiililaitteissa. Gatesin mukaan alustateollisuudessa voittajalla on tapana kaapata koko markkina itselleen, aivan kuten Android on tehnyt. Se on ainoa jäljellä oleva Applesta riippumaton mobiilialusta eikä markkinoilta löydy tilaa enää kolmannelle vaihtoehdolle.

Microsoft on yrittänyt laajentua mobiililaitteisiin useita kertoja omilla laitteillaan ja ohjelmistoillaan, mutta se on epäonnistunut käytännössä joka kerta. Yhtiö päätyi lopulta ostamaan suomalaisen Nokian matkapuhelinliiketoiminnot, mutta parin vuoden yrittämisen jälkeen Microsoft joutui luovuttamaan ja ajamaan liiketoiminnan alas. Nykyisin Nokia-brändiä puhelinmarkkinoilla ylläpitää suomalainen HMD Global, jonka puhelimet perustuvat Android-käyttöjärjestelmään.



Yllä kuvattu kohta löytyy alla olevasta videosta kohdasta 11:40.