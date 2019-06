Oppo esittelee mullistavaa näyttöä – Etukamera upotettu sen taakse

Kesäkuun alussa kiinalainen älypuhelinmerkkipaljasti tutkivansa teknologiaa, jonka avulla etukameran voisi upottaa näytön alle. Ratkaisun ansiosta älypuhelimissa voitaisiin siirtyä pois nykyisistä loviratkaisuista kokonaan ja näyttö voisi kattaa koko laitteen etupuolen.Täysin näkymättömiin kameraa ei Oppon ratkaisullakaan saa, sillä kameran kohdalle näytössä näkyy harmaa "hyttysverkko" , jonka läpi valo pääsee kennolle. Tämä näytön pikselöityminen etukameran kohdalta ei kuitenkaan näy jatkuvasti, vaan sen voi havaita ainoastaan kun etukamera on käytössä. Kameran kohdalla on jouduttu käyttämään valoa mahdollisimman hyvin läpäisevää materiaalia ja pikseleiden järjestystä on muutettu niin, että valo voi läpäistä näytön.Kaiken tämän lisäksi Oppo on joutunut käyttämään etukamerassa tavallista suurempaa kennoa sekä käyttämään optiikassa suurempaa aukkoa, jotta selfie-kuvat valottuisivat kunnolla. Engadgetin pikaisen testin perusteella kameran asettaminen näytön taakse näkyy väkisin kuvanlaadussa, vaikka kuvausvirheitä onkin yritetty jo korjata algoritmisesti. Teknologia ei ole kuitenkaan vielä massatuotannossa, joten aikaa korjauksille on jäljellä.