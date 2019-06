Trump poisti Huawein pannan, Android jatkossakin Huawein puhelimissa

Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet takaisin neuvotteluyhteyteen G20-kokouksessa Japanin Osakassa. Huaweilla tätä tapahtumaa on seurattu varmasti erityisellä mielenkiinnolla, sillä Trumpin ja Xin keskustelut voivat tarkoittaa elämää tai kuolemaa yhtiölle ja sen tavoitteille.Onneksi päivästä tuli positiivinen kiinalaisvalmistajalle. Trump on ilmoittanut, että Huawei voi jälleen jatkaa kauppayhteistyötä yhdysvaltalaisyritysten kanssa.Hänen mukaansa esto purettiin, koska sillä ei edistetä kansallista turvallisuutta, kuten mustan listan on tarkoitus tehdä.Tosin Huawei ei ole vielä täysin selvillä vesillä, sillä Yhdysvallat ei ole poistanut Huaweita listalta, jossa se määrittelee turvallisuusuhkia. Niinpä Yhdysvallat uskoo edelleen, että Huawei pyrkii jonkinlaiseen vilunkipeliin Kiinan valtion kanssa.Trumpin mukaan mustalta listalta poistaminen ei ole vielä ajankohtaista, vaan asiassa edetään varovasti. Presidentin mukaan Huaweista tiedetään paljon, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole sopivaa puhua.Huaweille tämä on kuitenkin valtaisa voitto ja huojennus, että jatkossakin yhtiö saa käsiinsä halutessaan mm. Android-käyttöjärjestelmän, Micronin DRAM-muistit ja Corningin Gorilla-lasit. Kerroimme juuri raportista , jossa oli listattu nämä ja muut amerikkalaisyhtiöiden komponentit Huawein puhelimessa.