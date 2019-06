Huawein huippupuhelimen purkaminen paljasti osat, jotka tulivat ennen kieltoa Yhdysvalloista

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on kriittisessä vaiheessa, jossa yhteissävel olisi varmasti positiivinen askel molemmille puolille. Erityisen hankala tilanne on tietysti Huaweille, joka tariffien lisäksi joutuu taistelemaan totaalista pannaa vastaan.Kuten monet varmasti jo tietävät, niin Trumpin hallinnon asettama Huawei-kielto tarkoittaa, etteivät yhdysvaltaisyritykset voi tehdä kauppoja Huawein kanssa, mikäli konfliktitilannetta ei korjata maiden välisissä neuvotteluissa.Vaikka neuvotteluissa päädyttäisiinkin esimerkiksi pienentämään tariffien vaikutusta, niin se ei silti tarkoita, että kansallisen tietoturvan kannalta ongelmalliseksi vuosikausia määritelty Huawei pääsisi pälkähästä.Tämä tarkoittaa paitsi Android-käyttöjärjestelmän poistumista Huawei-laitteista , niin myös valtavaa urakkaa uusien komponenttivalmistajien etsimisessä, sillä osa niistä tulee Yhdysvalloista.Kokonaisuudessaan tämä on kääntymässä todennäköisesti valtavaksi katastrofiksi kiinalaisyhtiölle Nikkei Asia Review on selvittänyt miten iso osa todellisuudessa Huawein huippupuhelinten – tässä tapauksessa maaliskuussa julkaistu P30 Pro (kuvassa) – komponenteista tulee mistäkin. Selvityksestä paljastuu, että komponentteja tulee erittäin vähäisesti Yhdysvalloista verrattuna Aasian maihin, mutta jotkut näistä ovat sitäkin arvokkaampia.Vain alle prosentti, 15 osaa, tulee Yhdysvalloista, mutta niiden hinta on yhteensä peräti 59,36 dollaria eli 16.3% koko laitteen komponenttien hinnasta. Erityisen arvokas on Idahossa päämajansa pitävän Micron Technologyn DRAM-muistipiiri, jota arvokkaampi on vain laitteen korkealaatuinen näyttö, joka peräisin kiinalaisvalmistajalta.Micron ei tosin ole suurin DRAM-valmistajista, vaan korealaiset Samsung ja Hynix pitävät kärkeä Micronin edellä. Huawei ei ole kuitenkaan varmasti mieluisasti lähtenyt neuvottelemaan sopimuksia uusiksi.Toisaalta esimerkiksi yhdysvaltalaisen Corningin Gorilla-lasi on todennäköisesti hankalampi korvata vastaavalla ja yhtä suositulla ratkaisulla, vaikka sen arvo onkin vain pari dollaria.Muita Huawein P30 Pro:n tiimoilta Huawein kanssa yhteistyötä tekeviä amerikkalaisyhtiöitä olivat mm. viestintälaitteistoja kehittävät Skyworks Solutions ja Qorvo sekä Texas Instruments.